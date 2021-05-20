ЗАМАНА - РССМ запускает проект по развитию спорта на селе

РССМ запускает проект по развитию спорта на селе

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20 мая, 2021. Четверг 00:58
РССМ запускает проект по развитию спорта на селе

Российский союз сельской молодежи при содействии Министерства спорта РФ запускает проект по развитию сети физкультурно-спортивных компаний на сельских территориях.

РССМ запускает проект по развитию спорта на селе
Спорт

Основная задача проекта сделать удобные условия для привлечения жителей к периодическим занятиям физической культурой.
Подать заявку для участия в конкурсе можно на сайте союза сельской молодежи по ссылке

 

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