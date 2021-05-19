ЗАМАНА - В Дагестане семьи примут участие в фестивале ГТО

В Дагестане семьи примут участие в фестивале ГТО

Автор
19 мая, 2021. Среда 13:37
В Дагестане семьи примут участие в фестивале ГТО

Принять участие в спортивном мероприятии, направленном на привлечение различных категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, смогут граждане от 9 до 69 лет, сообщает пресс-служба дагестанского минспорта.

В Дагестане семьи примут участие в фестивале ГТО
Спорт

Соревнования пройдут на стадионе имени Е. Исинбаевой в Махачкале 5-6 июня с целью отбора лиц, которые примут участие во всероссийском финале фестиваля в Ставрополе 8-12 июля.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top