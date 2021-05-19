Соревнования пройдут на стадионе имени Е. Исинбаевой в Махачкале 5-6 июня с целью отбора лиц, которые примут участие во всероссийском финале фестиваля в Ставрополе 8-12 июля.
В Дагестане семьи примут участие в фестивале ГТО
- Автор Арслан
- 19 мая, 2021. Среда 13:37
Принять участие в спортивном мероприятии, направленном на привлечение различных категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, смогут граждане от 9 до 69 лет, сообщает пресс-служба дагестанского минспорта.