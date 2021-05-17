ЗАМАНА - Сборные ДГУ – призеры Всероссийских соревнований по вольной борьбе среди студентов

Сборные ДГУ – призеры Всероссийских соревнований по вольной борьбе среди студентов

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17 мая, 2021. Понедельник 13:02
Сборные ДГУ – призеры Всероссийских соревнований по вольной борьбе среди студентов Сборные ДГУ – призеры Всероссийских соревнований по вольной борьбе среди студентов
4 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали принесли своей сборной студенты Даггосуниверситета на ежегодных Всероссийских соревнований по вольной борьбе среди вузов.
Студенты соревновались по спортивным дисциплинам: греко-римская борьба, вольная борьба и вольная женская борьба.
 
Сборные ДГУ – призеры Всероссийских соревнований по вольной борьбе среди студентов
Спорт
Женская команда в общекомандном зачете заняла первое место, мужская команда стали серебряными призерами,
Как объясняет тренер команды Зияутдин Джанмурзаев, победы борцам вольного стиля достались нелегко: тяжелые схватки, борьба с сильными соперниками и болезненные травмы.
«Ребята боролись хорошо. В ходе тяжелых соревнований уступили одно очко сборной Якутии, – рассказал Джанмурзаев. – Тренируются наши студенты с полной отдачей, команда готовится к крупным соревнованиям в спорткомплексе, усердно оттачивая броски и захваты».
 
Чемпионат проходил в Раменском (Московская область). В результате тяжелых схваток сборная заняла практически весь почетный пьедестал.
 

 

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