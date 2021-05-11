Свыше 20 разных наград завоевала сборная Республики Дагестан на чемпионате и ПР по кикбоксингу

Автор Хадижат

Свыше 20 разных наград завоевала сборная Республики Дагестан на чемпионате и ПР по кикбоксингу. В их числе три золотые. Состязания в 4-х дисциплинах прошли в городе Челябинск.