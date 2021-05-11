В собственных весовых категориях чемпионами стали Ибрагим Абдулмеджидов, Магомед Исаев и Муса Абдурахманов. Всего в состязаниях приняли участие порядка 2-х тысяч атлетов из различных регионов страны. Некоторых из них теперь ожидает участие в мировом и европейском первенстве.
Свыше 20 разных наград завоевала сборная Республики Дагестан на чемпионате и ПР по кикбоксингу
- Автор Хадижат
- 11 мая, 2021. Вторник 17:20
Свыше 20 разных наград завоевала сборная Республики Дагестан на чемпионате и ПР по кикбоксингу. В их числе три золотые. Состязания в 4-х дисциплинах прошли в городе Челябинск.