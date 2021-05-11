ЗАМАНА - Свыше 20 разных наград завоевала сборная Республики Дагестан на чемпионате и ПР по кикбоксингу

Свыше 20 разных наград завоевала сборная Республики Дагестан на чемпионате и ПР по кикбоксингу

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11 мая, 2021. Вторник 17:20
Свыше 20 разных наград завоевала сборная Республики Дагестан на чемпионате и ПР по кикбоксингу

Свыше 20 разных наград завоевала сборная Республики Дагестан на чемпионате и ПР по кикбоксингу. В их числе три золотые. Состязания в 4-х дисциплинах прошли в городе Челябинск.

Свыше 20 разных наград завоевала сборная Республики Дагестан на чемпионате и ПР по кикбоксингу
Спорт

В собственных весовых категориях чемпионами стали Ибрагим Абдулмеджидов, Магомед Исаев и Муса Абдурахманов. Всего в состязаниях приняли участие порядка 2-х тысяч атлетов из различных регионов страны. Некоторых из них теперь ожидает участие в мировом и европейском первенстве.

 

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