ЗАМАНА - Султан Хамзаев: «Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать лучшую кузницу в мире вольников»

Султан Хамзаев: «Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать лучшую кузницу в мире вольников»

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17 апреля, 2021. Суббота 19:36
Султан Хамзаев: «Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать лучшую кузницу в мире вольников»

Член Общественной Палаты РФ, лидер «Трезвой России» Султан Хамзаев посетил спортивную школу-интернат «Спартак» в Хасавюрте.

Султан Хамзаев: «Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать лучшую кузницу в мире вольников»
Спорт

В рамках встречи, Мурад и Мухтар  Джамалдиновы рассказали  руководителю проекта "Трезвая Россия" о работе спортивой школы. Султан Хамзаев пообещал заняться этим вопросом и установить на территории школы современную воркаут-плошадку. 

 

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