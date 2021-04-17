В рамках встречи, Мурад и Мухтар Джамалдиновы рассказали руководителю проекта "Трезвая Россия" о работе спортивой школы. Султан Хамзаев пообещал заняться этим вопросом и установить на территории школы современную воркаут-плошадку.
Султан Хамзаев: «Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать лучшую кузницу в мире вольников»
- Автор Хадижат
- 17 апреля, 2021. Суббота 19:36
Член Общественной Палаты РФ, лидер «Трезвой России» Султан Хамзаев посетил спортивную школу-интернат «Спартак» в Хасавюрте.
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