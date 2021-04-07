В рамках пресс-конференции, с журналистами встретились координатор Федерального проекта «Трезвая Россия», Посол ВФСК ГТО по РД Шамиль Алиев и главный судья республиканского центра ВФСК ГТО Арслан Хасаев.
Осноной темой беседы стало развитие в регионе комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и пропаганда здорового образа жизни.
Отметим, что в республике за последние несколько лет было установлено 12 воркаут-площадок для занятий физкультурой и спортом.
В ходе пресс-конференции, главный судья республиканского центра ВФСК ГТО сообщил, что в республике достаточно большое внимание уделяется физкультуре и спорту, проводится масса спартакиад и универсиад, число участников которых переваливает за несколько тысяч.
В ходе пресс-конференции было отмечено, что получение знака отличия "Готов к труду и обороне" дает определенную помощь при поступлении абитуриентов в виде дополнительных баллов при учете ЕГЭ.
Привлечение населения к здоровому образу жизни обсудили в Дагестане
- Автор Хадижат
- 07 апреля, 2021. Среда 22:14
На площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню здоровья 7 апреля.
В рамках пресс-конференции, с журналистами встретились координатор Федерального проекта «Трезвая Россия», Посол ВФСК ГТО по РД Шамиль Алиев и главный судья республиканского центра ВФСК ГТО Арслан Хасаев.
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