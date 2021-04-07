ЗАМАНА - Привлечение населения к здоровому образу жизни обсудили в Дагестане

Привлечение населения к здоровому образу жизни обсудили в Дагестане

Автор
07 апреля, 2021. Среда 22:14
Привлечение населения к здоровому образу жизни обсудили в Дагестане

На площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню здоровья 7 апреля.

Привлечение населения к здоровому образу жизни обсудили в Дагестане
Спорт

В рамках пресс-конференции, с журналистами встретились координатор Федерального проекта «Трезвая Россия», Посол ВФСК ГТО по РД Шамиль Алиев и главный судья республиканского центра ВФСК ГТО Арслан Хасаев.
Осноной темой беседы стало развитие в регионе комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и пропаганда здорового образа жизни.
Отметим, что в республике за последние несколько лет было установлено 12 воркаут-площадок для занятий физкультурой и спортом.
В ходе пресс-конференции, главный судья республиканского центра ВФСК ГТО сообщил, что в республике достаточно большое внимание уделяется физкультуре и спорту, проводится масса спартакиад и универсиад, число участников которых переваливает за несколько тысяч.
В ходе пресс-конференции было отмечено, что получение знака отличия "Готов к труду и обороне" дает определенную помощь при поступлении абитуриентов в виде дополнительных баллов при учете ЕГЭ.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top