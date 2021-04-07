Привлечение населения к здоровому образу жизни обсудили в Дагестане

В рамках пресс-конференции, с журналистами встретились координатор Федерального проекта «Трезвая Россия», Посол ВФСК ГТО по РД Шамиль Алиев и главный судья республиканского центра ВФСК ГТО Арслан Хасаев.

Осноной темой беседы стало развитие в регионе комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и пропаганда здорового образа жизни.

Отметим, что в республике за последние несколько лет было установлено 12 воркаут-площадок для занятий физкультурой и спортом.

В ходе пресс-конференции, главный судья республиканского центра ВФСК ГТО сообщил, что в республике достаточно большое внимание уделяется физкультуре и спорту, проводится масса спартакиад и универсиад, число участников которых переваливает за несколько тысяч.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что получение знака отличия "Готов к труду и обороне" дает определенную помощь при поступлении абитуриентов в виде дополнительных баллов при учете ЕГЭ.