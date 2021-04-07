Фестиваль настольного тенниса прошел в Дагестане
- Автор Шавхал
- 07 апреля, 2021. Среда 21:14
Республиканский фестиваль настольного тенниса отметили на крепости Нарын-Кала в Дербенте и на сторожевой башне в селе Кубачи. Пресс-служба ОНФ отмечает, что участие в нем приняли профессиональные спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также представители спортивных коллективов из регионов России и начинающие игроки.
Фестиваль был приурочен к празднованию Всемирного дня настольного тенниса. Организаторами выступили Федерация настольного тенниса России, Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Дагестане и администрация Дербента.
В мероприятии приняли участие вице-президент Федерации настольного тенниса России Виктор Батов, старший тренер паралимпийской сборной России лиц с ПОДА Игорь Сазонов, председатель Федерации настольного тенниса РД Константин Аванесов и главы Федераций настольного тенниса регионов СКФО.
Виктор Батов отметил, что в Дагестане впервые, и был удивлен тому, что несмотря на плохую погоду пришло много людей: «Это говорит о том, что наряду с единоборствами теннис вызывает интерес у дагестанцев. Настольный теннис доступен людям любого возраста и состояния здоровья».
Член регионального штаба ОНФ в Дагестане Рабадан Таилов сообщил, что во время фестиваля поступили просьбы об открытии теннисных секций в муниципалитетах республики.
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