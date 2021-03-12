В рамках Кубка, прошедшего в городе Новочебоксарск Чувашской Республики, в соревнованиях принял участие более двухсот атлетов из 44 регионов страны. На протяжении трёх дней было разыграно несколько комплектов наград: в беге на дистанции от 60 до 3000 метров, толкании ядра, прыжках в высоту, длину и тройном прыжке.
Двадцатидвухлетняя Сабина Махмудова, впервые принимающая участие в соревнвании по толканию ядра, не смотря на крайне высокую конкретную борьбу заняла 1 место с итогом 4,26 метров среди девушек.
Отметим, что наставниками Сабины в спорте являются доцент кафедры спортивных дисциплин ДГУ Альберт Рзаев и многократная чемпионка по толканию ядра Шахсенем Куджаева.
Уроженка Кайтагского района Сабина Махмудова стала победительницей в Кубке России - 2021
- Автор Хадижат
- 12 марта, 2021. Пятница 08:35
Уроженка села Машатды Кайтагского района Сабина Махмудова стала финалисткой Кубка РФ 2021 среди юношей и девушек с поражением опорно-двигательного аппарата.
В рамках Кубка, прошедшего в городе Новочебоксарск Чувашской Республики, в соревнованиях принял участие более двухсот атлетов из 44 регионов страны. На протяжении трёх дней было разыграно несколько комплектов наград: в беге на дистанции от 60 до 3000 метров, толкании ядра, прыжках в высоту, длину и тройном прыжке.
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