Как рассказывает пресс-центр Минспорта, запланирован товарищеский матч по футболу между командами Совета Федерации и Республики Дагестан. За дагестанскую команду проведут игру главы и работники органов исполнительной власти, популярные спортсмены. Возраст участников команд от сорока лет и старше.
Кроме того, сообщается о проведении волейбольного матча среди женских команд Совета Федерации и Республики Дагестан, который также носит статус дружеского.
В рамках Дней Дагестана в Совете Федерации пройдет товарищеский матч по футболу
- Автор Хадижат
- 28 февраля, 2021. Воскресенье 15:38
Министерство спорта РД 2 марта будет участвовать в организации и проведении спортивных мероприятий в рамках Дней Республики Дагестан в Совете Федерации.
Как рассказывает пресс-центр Минспорта, запланирован товарищеский матч по футболу между командами Совета Федерации и Республики Дагестан. За дагестанскую команду проведут игру главы и работники органов исполнительной власти, популярные спортсмены. Возраст участников команд от сорока лет и старше.
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