В Дагестан приедет легенда мирового и российского дрифта Аркадий Цареградцев

С 25 по 27 февраля он проведет мастер-классы для его фанатов и дрифтеров из Республики Дагестан и проведет встречу с управлением Федерации автомотоспорта по теме намеченного масштабного дрифт-соревнования в республике в сентябре 2021 года.