ЗАМАНА - В Дагестан приедет легенда мирового и российского дрифта Аркадий Цареградцев

В Дагестан приедет легенда мирового и российского дрифта Аркадий Цареградцев

Автор
19 февраля, 2021. Пятница 10:50
В Дагестан приедет легенда мирового и российского дрифта Аркадий Цареградцев

С 25 по 27 февраля он проведет мастер-классы для его фанатов и дрифтеров из Республики Дагестан и проведет встречу с управлением Федерации автомотоспорта по теме намеченного масштабного дрифт-соревнования в республике в сентябре 2021 года.

В Дагестан приедет легенда мирового и российского дрифта Аркадий Цареградцев
Спорт

Цареградцев не один раз выигрывал чемпионат RDS-Сибирь, также выступал на популярных состязаниях в Стране восходящего солнца.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top