Цареградцев не один раз выигрывал чемпионат RDS-Сибирь, также выступал на популярных состязаниях в Стране восходящего солнца.
В Дагестан приедет легенда мирового и российского дрифта Аркадий Цареградцев
- Автор Хадижат
- 19 февраля, 2021. Пятница 10:50
С 25 по 27 февраля он проведет мастер-классы для его фанатов и дрифтеров из Республики Дагестан и проведет встречу с управлением Федерации автомотоспорта по теме намеченного масштабного дрифт-соревнования в республике в сентябре 2021 года.
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