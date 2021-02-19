ЗАМАНА - ФК «Махачкала» заключил контракт с 20-летним полузащитником из Москвы

ФК «Махачкала» заключил контракт с 20-летним полузащитником из Москвы

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19 февраля, 2021. Пятница 08:50
ФК «Махачкала» заключил контракт с 20-летним полузащитником из Москвы

Футбольный клуб «Махачкала» подписал договор с 20-летним игроком линии полузащиты Левоном Мортогляном.

ФК «Махачкала» заключил контракт с 20-летним полузащитником из Москвы
Спорт

До этого Левон Мортоглян играл за столичный клуб «Сахалинец», который выступал в чемпионате города Москва в числе любительских команд.

«Левон приехал к нам на просмотр, трудился на первых 2-ух зимних сборах, после этого мы решили нужно дать возможность парню проявить себя в проф лиге, до этого он не играл на данном уровне», прокомментировал главный тренер команды Руслан Агаларов заключение договора с Мортогляном.

Подчеркнём, что футбольный клуб «Махачкала» после возобновления первенства ПФЛ проведет игру 7 марта в родных стенках против футбольного клуба «Туапсе».

 

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