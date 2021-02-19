ЗАМАНА - 370 километров пробежал дагестанский спортсмен в рамках ультрамарафона

370 километров пробежал дагестанский спортсмен в рамках ультрамарафона

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19 февраля, 2021. Пятница 08:31
370 километров пробежал дагестанский спортсмен в рамках ультрамарафона

В самом высокогорном селении Куруш был положен старт ультрамарафону «Дорога предков». Уточним, что проведение марафона приурочено к 100-летнему юбилею с образования ДАССР. 

370 километров пробежал дагестанский спортсмен в рамках ультрамарафона
Спорт

Инициатором проведения забега, а также его участником выступил дагестанский легкоатлет Займудин Семедов. Протяженность марафона 370 километров, и если точкой старта стал высокогорный Куруш Докузпаринского района, то точкой окончания забега было выбрано село Новый Куруш в Хасавюртовском районе.

"Я приурочил этот ультрамарафон к 100-летию республики не просто так. Надеюсь, все вы знаете, что человек, стоящий у становления республики, первый секретарь Дагестанского областного комитета Нажмудин Самурский наш земляк, выходец из Куруша", подчеркнул Семедов. Также спортсмен уточнил, что в этом году исполняется 70 лет с переселения части жителей села на низменность, в Хасавюртовский район. "Своем забегом я хочу укрепить традиционные связи между нашими поколениями и напомнить, насколько важно сохранение этих связей в современном мире», заключил спортсмен.

 

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