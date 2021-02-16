Соревнования среди спортсменов в возрастной группе 18-20 лет проходили в минувшие выходные в городе Владимир. Три золотые медали привезли на родину Муса Мутаев, Камиль Изудинов и Магомедтагир Шемеев, завоевав чемпионские титулы. Серебряными призерами состязаний стали Магомедрасул Алиев, Мухаммад Аджиев и Магомед Абдурахманов.
Сборная Дагестана по вольной борьбе среди глухонемых стала лучшей на первенстве России
- Автор Хадижат
- 16 февраля, 2021. Вторник 14:44
Дагестанские борцы вольного стиля продемонстрировали наиболее высокий результат в командном зачете на первенстве России среди глухонемых спортсменов, сообщает пресс-центр Минспорта Дагестана.
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