Российский теннисист впервые за 15 лет вышел в полуфинал Australian Open

27-летний выходец из Владикавказа Аслан Карацев стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), у которого получилось получилось на собственном дебютном состязании серии Большого шлема войти в 4-ку сильнейших теннисистов.

Напомним, что за выход в финал на Открытом чемпионате Австралии Россия не претендовала с 2005 года.

В 1/4 финала Aus Open российский теннисист одолел болгарина Григора Димитрова со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. В 1/2 финала конкурентом россиянина станет победитель встречи между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем (Сербия) и Александром Зверевым (Германия).

"Если честно, это сюрприз для меня. Я не думал. Да, много работал, естественно. Однако не выходило так, как надо. А здесь всё совпало. Я считаю, мне посодействовала атмосфера и тренировочного занятия с ведущими теннисистами на ATP Cup", прокомментировал теннисист свою победу.