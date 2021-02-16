ЗАМАНА - Российский теннисист впервые за 15 лет вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист впервые за 15 лет вышел в полуфинал Australian Open

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16 февраля, 2021. Вторник 13:50
Российский теннисист впервые за 15 лет вышел в полуфинал Australian Open

27-летний выходец из Владикавказа Аслан Карацев стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), у которого получилось получилось на собственном дебютном состязании серии Большого шлема войти в 4-ку сильнейших теннисистов.

Российский теннисист впервые за 15 лет вышел в полуфинал Australian Open
Спорт

Напомним, что за выход в финал на Открытом чемпионате Австралии Россия не претендовала с 2005 года. 

В 1/4 финала Aus Open российский теннисист одолел болгарина Григора Димитрова со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. В 1/2 финала конкурентом россиянина станет победитель встречи между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем (Сербия) и Александром Зверевым (Германия).

"Если честно, это сюрприз для меня. Я не думал. Да, много работал, естественно. Однако не выходило так, как надо. А здесь всё совпало. Я считаю, мне посодействовала атмосфера и тренировочного занятия с ведущими теннисистами на ATP Cup", прокомментировал теннисист свою победу.

 

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