ЗАМАНА - Боец MMA Магомед Исмаилов попал в ДТП

Боец MMA Магомед Исмаилов попал в ДТП

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15 февраля, 2021. Понедельник 15:52
Боец MMA Магомед Исмаилов попал в ДТП Боец MMA Магомед Исмаилов попал в ДТП

Дагестанский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сегодня днём, 15 февраля попал в дорожно-транспортное происшествие. Спортсмен рассказал об этом на своей странице в Instagram, отшутившись, что в следующем бою будет более суровым.

"Что бы ни произошло, не расстраиваемся! Положение дел такое две новые сечки на голове, я украшен. В последующем бою я буду более суровым. Чисто психологическое давление", сообщил Магомед, показывая свои новые раны на голове, заклеенные пластырем.

 

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