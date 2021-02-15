Боец MMA Магомед Исмаилов попал в ДТП

Дагестанский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сегодня днём, 15 февраля попал в дорожно-транспортное происшествие. Спортсмен рассказал об этом на своей странице в Instagram, отшутившись, что в следующем бою будет более суровым.

"Что бы ни произошло, не расстраиваемся! Положение дел такое две новые сечки на голове, я украшен. В последующем бою я буду более суровым. Чисто психологическое давление", сообщил Магомед, показывая свои новые раны на голове, заклеенные пластырем.