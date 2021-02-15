"Что бы ни произошло, не расстраиваемся! Положение дел такое две новые сечки на голове, я украшен. В последующем бою я буду более суровым. Чисто психологическое давление", сообщил Магомед, показывая свои новые раны на голове, заклеенные пластырем.
Боец MMA Магомед Исмаилов попал в ДТП
- Автор Хадижат
- 15 февраля, 2021. Понедельник 15:52
Дагестанский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сегодня днём, 15 февраля попал в дорожно-транспортное происшествие. Спортсмен рассказал об этом на своей странице в Instagram, отшутившись, что в следующем бою будет более суровым.
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