Как рассказывает Федерация спортивной гимнастики региона, участие в состязании приняли молодые гимнасты из Республики Дагестан, КБР, Чеченской республики, Ингушетии и Ставрополья. На счету атлетов республики 10 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей.
Двадцать шесть медалей привезли дагестанские гимнасты из Нальчика
- Автор Хадижат
- 10 февраля, 2021. Среда 08:24
26 медалей различного достоинства выиграли дагестанские гимнасты на открытом первенстве Кабардино-Балкарии.
Последнее от Хадижат
- Алексей Агранович сменит Кирилла Серебренникова на посту худрука "Гоголь Центра"
- Дело экс-начальника УФСИН по Дагестану Муслима Даххаева передано в суд
- Глава Гумбетовского района возглавил местное отделение «Единой России»
- В Махачкале три республиканские больницы возвращаются к плановому приему пациентов
- Дербентский платан поднялся на четвёртое место в конкурсе "Европейское дерево года"