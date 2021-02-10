ЗАМАНА - Двадцать шесть медалей привезли дагестанские гимнасты из Нальчика

Двадцать шесть медалей привезли дагестанские гимнасты из Нальчика

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10 февраля, 2021. Среда 08:24
Двадцать шесть медалей привезли дагестанские гимнасты из Нальчика

26 медалей различного достоинства выиграли дагестанские гимнасты на открытом первенстве Кабардино-Балкарии.

Двадцать шесть медалей привезли дагестанские гимнасты из Нальчика
Спорт

Как рассказывает Федерация спортивной гимнастики региона, участие в состязании приняли молодые гимнасты из Республики Дагестан, КБР, Чеченской республики, Ингушетии и Ставрополья. На счету атлетов республики 10 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей.

 

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взяты из открытых источников
 

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