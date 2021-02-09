4-ый и 5-ый этапы Кубка Рф по горнолыжному спорту пройдут на дороге «Гара-Баши Мир». Стоит отметить, что данная трасса отлично знакома участникам. Здесь ежегодно проводят летние учебно-тренировочные сборы команды из регионов страны.
Сообщается, что заезды будут стартовать на высоте 3 847 метров неподалеку от смотровой площадки с видами на Главный Кавказский хребет.
В связи с соревнованиями, с 8 по 13 февраля на курорте «Эльбрус» трасса «Гара-Баши Мир» для туристов будет временно закрыта.
Кубок России по горнолыжному спорту пройдет в Приэльбрусье
- Автор Хадижат
- 09 февраля, 2021. Вторник 15:00
С 8 по 13 февраля, спортсмены проявят себя в таких дисциплинах как слалом и слалом-гигант, - сообщает ТАСС.
4-ый и 5-ый этапы Кубка Рф по горнолыжному спорту пройдут на дороге «Гара-Баши Мир». Стоит отметить, что данная трасса отлично знакома участникам. Здесь ежегодно проводят летние учебно-тренировочные сборы команды из регионов страны.
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