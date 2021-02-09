Кубок России по горнолыжному спорту пройдет в Приэльбрусье

С 8 по 13 февраля, спортсмены проявят себя в таких дисциплинах как слалом и слалом-гигант, - сообщает ТАСС.

4-ый и 5-ый этапы Кубка Рф по горнолыжному спорту пройдут на дороге «Гара-Баши Мир». Стоит отметить, что данная трасса отлично знакома участникам. Здесь ежегодно проводят летние учебно-тренировочные сборы команды из регионов страны.

Сообщается, что заезды будут стартовать на высоте 3 847 метров неподалеку от смотровой площадки с видами на Главный Кавказский хребет.

В связи с соревнованиями, с 8 по 13 февраля на курорте «Эльбрус» трасса «Гара-Баши Мир» для туристов будет временно закрыта.