Лига UFC Хабиба Нурмагомедова планирует турниры в США

«У нас огромные планы, и если получится, зайдем и в США, и в Европу. К концу года у нас чрезвычайно плотный график, много боев. Притом после сильной эпидемии трудно кое-где что-то проводить. Однако как все уляжется, выйдем и на рынок Соедиенных Штатов тоже», сказал представителям СМИ президент организации Шамиль Завуров.