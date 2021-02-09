«У нас огромные планы, и если получится, зайдем и в США, и в Европу. К концу года у нас чрезвычайно плотный график, много боев. Притом после сильной эпидемии трудно кое-где что-то проводить. Однако как все уляжется, выйдем и на рынок Соедиенных Штатов тоже», сказал представителям СМИ президент организации Шамиль Завуров.
Лига UFC Хабиба Нурмагомедова планирует турниры в США
- Автор Хадижат
- 09 февраля, 2021. Вторник 14:37
Лига Eagle Fighting Championship (EFC), которая принадлежит чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову, в дальнейшем изучает вариант проведения соревнования в США.
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