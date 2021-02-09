ЗАМАНА - Лига UFC Хабиба Нурмагомедова планирует турниры в США

Лига UFC Хабиба Нурмагомедова планирует турниры в США

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09 февраля, 2021. Вторник 14:37
Лига UFC Хабиба Нурмагомедова планирует турниры в США

Лига Eagle Fighting Championship (EFC), которая принадлежит чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову, в дальнейшем изучает вариант проведения соревнования в США.

Лига UFC Хабиба Нурмагомедова планирует турниры в США
Спорт

«У нас огромные планы, и если получится, зайдем и в США, и в Европу. К концу года у нас чрезвычайно плотный график, много боев. Притом после сильной эпидемии трудно кое-где что-то проводить. Однако как все уляжется, выйдем и на рынок Соедиенных Штатов тоже», сказал представителям СМИ президент организации Шамиль Завуров.

 

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