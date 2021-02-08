ЗАМАНА - Лучший результат продемонстрировали на первенстве СКФО дагестанские теннисисты

Лучший результат продемонстрировали на первенстве СКФО дагестанские теннисисты

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08 февраля, 2021. Понедельник 15:55
Лучший результат продемонстрировали на первенстве СКФО дагестанские теннисисты

На прошедшем лично-командном первенстве СКФО проявить свой спортивный характер, мастерство и целеустремленность предстояло всем спортсменам.

Лучший результат продемонстрировали на первенстве СКФО дагестанские теннисисты
Спорт

Среди юношей и девушек 2003 года рождения молодые люди заняли 1-ое общекомандное место, а девушкам удалось занять 3 позицию. Значительный вклад в слаженную работу команды и прекрасный итоговый результат внесли воспитанницы кизлярской детско-юношеской школы Мадина Житнова и Амина Исаева.Уточним, что наставником девушек является судя Всероссийской категории Багаутдин Кадирбеков.
«Мы поздравляем наших спортсменок и их наставника с красивым результатом. Они без преувеличения сделали очень много для победы нашей сборной. Я уверен, что главные победы у них впереди», сообщил руководитель спортшколы Вячеслав Начевный.

 

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