Лучший результат продемонстрировали на первенстве СКФО дагестанские теннисисты

Среди юношей и девушек 2003 года рождения молодые люди заняли 1-ое общекомандное место, а девушкам удалось занять 3 позицию. Значительный вклад в слаженную работу команды и прекрасный итоговый результат внесли воспитанницы кизлярской детско-юношеской школы Мадина Житнова и Амина Исаева.Уточним, что наставником девушек является судя Всероссийской категории Багаутдин Кадирбеков.

«Мы поздравляем наших спортсменок и их наставника с красивым результатом. Они без преувеличения сделали очень много для победы нашей сборной. Я уверен, что главные победы у них впереди», сообщил руководитель спортшколы Вячеслав Начевный.