В Дагестане займутся подготовкой футбольных специалистов

Это соглашение заключено в рамках реализации федерального проекта «Спорт норма жизни» и позволит создать условия для повышения числа постоянно занимающихся футболом людей. В рамках подписанного соглашения одна из ведущих спортивных школ региона получит статус Регионального центра РФС, а еще две статус Детского футбольного центра. Эти учреждения станут принципиальной частью иерархии в подготовке футбольного резерва в республике. Будут открыты 50 новых подразделений по футболку и организована подготовка новых специалистов: наставников и арбитров. Всего до конца 2024 года в Дагестане планируется строительство 4 стадионов вместимостью больше 1500 мест, 15 полноразмерных полей и свыше 70 мини-футбольных площадок с искусственным покрытием.