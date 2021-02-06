ЗАМАНА - В Дагестане займутся подготовкой футбольных специалистов

В Дагестане займутся подготовкой футбольных специалистов

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06 февраля, 2021. Суббота 11:44
В Дагестане займутся подготовкой футбольных специалистов

Сергей Меликов принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве в сфере развития футбола с Российским футбольным союзом и Министерством спорта.

В Дагестане займутся подготовкой футбольных специалистов
Спорт

Это соглашение заключено в рамках реализации федерального проекта «Спорт норма жизни» и позволит создать условия для повышения числа постоянно занимающихся футболом людей. В рамках подписанного соглашения одна из ведущих спортивных школ региона получит статус Регионального центра РФС, а еще две статус Детского футбольного центра. Эти учреждения станут принципиальной частью иерархии в подготовке  футбольного резерва в республике. Будут открыты 50 новых подразделений по футболку и организована подготовка новых специалистов: наставников и арбитров. Всего до конца 2024 года в Дагестане планируется строительство 4 стадионов вместимостью больше 1500 мест, 15 полноразмерных полей и свыше 70 мини-футбольных площадок с искусственным покрытием.

 

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