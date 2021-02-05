ЗАМАНА - Спортсмены из Дагестана отличились на первенстве СКФО

Спортсмены из Дагестана отличились на первенстве СКФО

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05 февраля, 2021. Пятница 17:59
Спортсмены из Дагестана отличились на первенстве СКФО

Двадцать медалей различного достоинства, как сообщает РИА «Дагестан», завоевали спортсмены в составе молодежной сборной по вольной борьбе на первенстве СКФО в городе Хасавюрте.

Спортсмены из Дагестана отличились на первенстве СКФО
Спорт

Некоторые из принявших участие в спортивном мероприятии, по данным источника, отправятся на первенство России, запланированное на 8-11 марта в поселке Агинское Забайкальского края.

 

 

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