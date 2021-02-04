По словам наставника, возможности Садулаева всем хорошо известны, ему не нужно ничего доказывать и федерация не сомневается в его физической подготовке. Кроме того пропустит главные российские состязания Шамиль Шарипов, который должен будет отправиться на Европейский лицензионный турнир в Будапешт. Подчеркнём, что чемпионат страны по вольной борьбе пройдет 12-14 марта.
Абдулрашид Садулаев освобожден от участия в чемпионате России
- Автор Хадижат
- 04 февраля, 2021. Четверг 16:00
Абдулрашид Садулаев освобожден от участия в российском первенстве по вольной борьбе в Улан-Уде, сообщил старший наставник дагестанской сборной Гаджи Рашидов.