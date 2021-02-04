ЗАМАНА - Абдулрашид Садулаев освобожден от участия в чемпионате России

Абдулрашид Садулаев освобожден от участия в чемпионате России

Автор
04 февраля, 2021. Четверг 16:00
Абдулрашид Садулаев освобожден от участия в чемпионате России

Абдулрашид Садулаев освобожден от участия в российском первенстве по вольной борьбе в Улан-Уде, сообщил старший наставник дагестанской сборной Гаджи Рашидов.

Абдулрашид Садулаев освобожден от участия в чемпионате России
Спорт

По словам наставника, возможности Садулаева всем хорошо известны, ему не нужно ничего доказывать и федерация не сомневается в его физической подготовке. Кроме того пропустит главные российские состязания Шамиль Шарипов, который должен будет отправиться на Европейский лицензионный турнир в Будапешт. Подчеркнём, что чемпионат страны по вольной борьбе пройдет 12-14 марта.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top