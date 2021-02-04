Абдулрашид Садулаев освобожден от участия в чемпионате России

По словам наставника, возможности Садулаева всем хорошо известны, ему не нужно ничего доказывать и федерация не сомневается в его физической подготовке. Кроме того пропустит главные российские состязания Шамиль Шарипов, который должен будет отправиться на Европейский лицензионный турнир в Будапешт. Подчеркнём, что чемпионат страны по вольной борьбе пройдет 12-14 марта.