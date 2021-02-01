Лучники федерации "Шелковый путь" завоевали Кубок России по 3D-стрельбе

Помимо почетного трофея, спортсмены привезли из Орла завоевали золотую, три серебряные и одну бронзовую награды. Первое место в категории «инстинктивный лук» завоевал Тимур Джабраилов. В данном же классе «бронза» досталась Мухаммаду Гаджибагандову. В классе «Длинный лук» серебро на родину привез Магомедариф Мирзаев, который уступил победителю чемпионата мира Михаилу Поддевалину всего несколько баллов. Кроме того, призерами второй категории стали Шахмир Гебедов (класс баребоу) и Рамазан Омаров (инстинктивный лук).