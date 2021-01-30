Участок размещен в природной местности между аулами Хвайни и Сильди. О желании открыть центр единоборств в Цумадинском районе в первый раз заявил заявил известный тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца MMA Хабиба Нурмагомедоваеще четыре года назад. Уточним, что Сильди их родовое село. Проект строительства центра был поддержан Владимиром Путиным.
В Цумадинском районе 2 гектара земли переданы под центр единоборств
- Автор Хадижат
- 30 января, 2021. Суббота 00:10
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин распорядился об изъятии из земель лесного фонда Республики Дагестан участок площадью два гектара в Цумадинское районе. Тут, в соответствии с документацией, будет построен Центр спортивной подготовки по единоборствам.
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