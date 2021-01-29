ЗАМАНА - Из ММА в футбол: Хабиба Нурмагомедова приглашают в региональные клубы

Из ММА в футбол: Хабиба Нурмагомедова приглашают в региональные клубы

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29 января, 2021. Пятница 12:04
Из ММА в футбол: Хабиба Нурмагомедова приглашают в региональные клубы

С предложением дебютировать в большом футболе к популярному российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову обратился футбольный клуб «Камаз» из Набережных Челнов Республики Татарстан.

Из ММА в футбол: Хабиба Нурмагомедова приглашают в региональные клубы
Спорт

Кроме того, чемпиону крупнейшей бойцовской организации предложили выступить за регбийную команду из столицы Татарстана «Стрела».

«Зачем нужен футбол, когда есть регби?» – обратился клуб к бойцу у себя на странице в социальной сети Инстаграм.

 

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