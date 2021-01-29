Кроме того, чемпиону крупнейшей бойцовской организации предложили выступить за регбийную команду из столицы Татарстана «Стрела».
«Зачем нужен футбол, когда есть регби?» – обратился клуб к бойцу у себя на странице в социальной сети Инстаграм.
С предложением дебютировать в большом футболе к популярному российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову обратился футбольный клуб «Камаз» из Набережных Челнов Республики Татарстан.
Кроме того, чемпиону крупнейшей бойцовской организации предложили выступить за регбийную команду из столицы Татарстана «Стрела».
«Зачем нужен футбол, когда есть регби?» – обратился клуб к бойцу у себя на странице в социальной сети Инстаграм.
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