Медали будут разыграны в 10 весовых категориях. Наилучшие бойцы в каждом весе получат право выступить на предстоящем на чемпионате СКФО. Подчеркнём, что в прошедшем году участниками чемпионата Республики Дагестан стали больше двухсотен спортсменов.
Последним днем республиканских соревнований станет будущий понедельник.
В Дагестане готовятся к чемпионату по вольной борьбе
- Автор Хадижат
- 28 января, 2021. Четверг 08:49
Чемпионат Дагестана по вольной борьбе начнется в пятницу, 29 января в Каспийске, во Дворце спорта имени Али Алиева.
Медали будут разыграны в 10 весовых категориях. Наилучшие бойцы в каждом весе получат право выступить на предстоящем на чемпионате СКФО. Подчеркнём, что в прошедшем году участниками чемпионата Республики Дагестан стали больше двухсотен спортсменов.
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