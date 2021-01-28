ЗАМАНА - В Дагестане готовятся к чемпионату по вольной борьбе

В Дагестане готовятся к чемпионату по вольной борьбе

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28 января, 2021. Четверг 08:49
В Дагестане готовятся к чемпионату по вольной борьбе

Чемпионат Дагестана по вольной борьбе начнется в пятницу, 29 января  в Каспийске, во Дворце спорта имени Али Алиева.

В Дагестане готовятся к чемпионату по вольной борьбе
Спорт

Медали будут разыграны в 10 весовых категориях. Наилучшие бойцы в каждом весе получат право выступить на предстоящем на чемпионате СКФО. Подчеркнём, что в прошедшем году участниками чемпионата Республики Дагестан стали больше двухсотен спортсменов.
Последним днем республиканских соревнований станет будущий понедельник.

 

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