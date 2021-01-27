ЗАМАНА - Дагестанская каратистка завоевала золото в рамках этапа отбора на Олимпийские игры

Дагестанская каратистка завоевала золото в рамках этапа отбора на Олимпийские игры

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27 января, 2021. Среда 11:10
Дагестанская каратистка завоевала золото в рамках этапа отбора на Олимпийские игры

Каратистка из Дагестана Виктория Исаева одержала победу на этапе отбора на Олимпийские игры в Токио, - сообщает РИА «Дагестан».

Дагестанская каратистка завоевала золото в рамках этапа отбора на Олимпийские игры
Спорт

Воспитанница Омара Муртазалиева выступала в весовой категории более 61 килограмма. Соревнования проходили в городе Парамоново (Московская область).

 

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