Дагестану выделено 40 миллионов рублей на строительство спортивных объектов

Средства будут направлены в 78 регионов для строительства спортивных объектов. А именно, согласно документам постановления Кабинета министров, Республика Дагестан получит 40 миллионов рублей. Вместе с тем о виде возводимых объектах и их назначении пока не говорится. Известно лишь, что средства будут направлены на строительство искусственных полей для футбола.