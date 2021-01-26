Средства будут направлены в 78 регионов для строительства спортивных объектов. А именно, согласно документам постановления Кабинета министров, Республика Дагестан получит 40 миллионов рублей. Вместе с тем о виде возводимых объектах и их назначении пока не говорится. Известно лишь, что средства будут направлены на строительство искусственных полей для футбола.
Дагестану выделено 40 миллионов рублей на строительство спортивных объектов
- Автор Хадижат
- 26 января, 2021. Вторник 11:12
Российское правительство распределило между субъектами бюджетные ассигнования в размере 2 миллиардов рублей.
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