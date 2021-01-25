Состязания будут проходить в городе Орел с 26 января по 6 февраля, сообщает РИА "Дагестан". В состав дагестанской сборной вошли 10 дагестанских лучников, которые поборются в чемпионате и Кубке Российской Федерации. Уточним, что атлеты представляют спортшколу по адаптивным видам спорта.
Дагестанские лучники-колясочники выступят на чемпионате и кубке России
- Автор Хадижат
- 25 января, 2021. Понедельник 14:54
Команда лучников-колясочников из Дагестана планирует принять участие на Общероссийских состязаниях по стрельбе из лука в числе атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.
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