Дагестанские лучники-колясочники выступят на чемпионате и кубке России

Команда лучников-колясочников из Дагестана планирует принять участие на Общероссийских состязаниях по стрельбе из лука в числе атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Состязания будут проходить в городе Орел с 26 января по 6 февраля, сообщает РИА "Дагестан". В состав дагестанской сборной вошли 10 дагестанских лучников, которые поборются в чемпионате и Кубке Российской Федерации. Уточним, что атлеты представляют спортшколу по адаптивным видам спорта.