ЗАМАНА - Дагестанские лучники-колясочники выступят на чемпионате и кубке России

Дагестанские лучники-колясочники выступят на чемпионате и кубке России

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25 января, 2021. Понедельник 14:54
Дагестанские лучники-колясочники выступят на чемпионате и кубке России

Команда лучников-колясочников из Дагестана планирует принять участие  на Общероссийских состязаниях по стрельбе из лука в числе атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Дагестанские лучники-колясочники выступят на чемпионате и кубке России
Спорт

Состязания будут проходить в городе Орел с 26 января по 6 февраля, сообщает РИА "Дагестан". В состав дагестанской сборной вошли 10 дагестанских лучников, которые поборются в чемпионате и Кубке Российской Федерации. Уточним, что атлеты представляют спортшколу по адаптивным видам спорта. 

 

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