На 2-й строчке бывшая американская фигуристка, серебряный призер Чемпионата мира 1991 года Тоня Хардинг. Стоит отметить, что данная популярность вероятно связана не со спортивными победами Хардинг, а с ее необычной биографией, которая легла в основу фильма "Тоня против всех".
Победительница Олимпийских игр Пхенчхана-2018, обладательница всех международных титулов в фигурном катании Алина Загитова в этом списке занимает почетную третью строчку.
Юдзуру Ханю - фигурист, которого чаще остальных фигуристов искали в интернете за последние 15 лет
- Автор Хадижат
- 24 января, 2021. Воскресенье 17:04
Двукратный победитель Олимпийских игр Юдзуру Ханю возглавляет список фигуристов, которых чаще всего искали в поисковых системах мира за последние пятнадцать лет.
На 2-й строчке бывшая американская фигуристка, серебряный призер Чемпионата мира 1991 года Тоня Хардинг. Стоит отметить, что данная популярность вероятно связана не со спортивными победами Хардинг, а с ее необычной биографией, которая легла в основу фильма "Тоня против всех".
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