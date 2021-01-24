Юдзуру Ханю - фигурист, которого чаще остальных фигуристов искали в интернете за последние 15 лет

Автор Хадижат

Двукратный победитель Олимпийских игр Юдзуру Ханю возглавляет список фигуристов, которых чаще всего искали в поисковых системах мира за последние пятнадцать лет.