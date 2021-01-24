ЗАМАНА - Юдзуру Ханю - фигурист, которого чаще остальных фигуристов искали в интернете за последние 15 лет

Юдзуру Ханю - фигурист, которого чаще остальных фигуристов искали в интернете за последние 15 лет

Автор
24 января, 2021. Воскресенье 17:04
Юдзуру Ханю - фигурист, которого чаще остальных фигуристов искали в интернете за последние 15 лет

Двукратный победитель Олимпийских игр Юдзуру Ханю возглавляет список фигуристов, которых чаще всего искали в поисковых системах мира за последние пятнадцать лет.

Юдзуру Ханю - фигурист, которого чаще остальных фигуристов искали в интернете за последние 15 лет
Спорт

На 2-й строчке бывшая американская фигуристка, серебряный призер Чемпионата мира 1991 года Тоня Хардинг. Стоит отметить, что данная популярность вероятно связана не со спортивными победами Хардинг, а с ее необычной биографией, которая легла в основу фильма "Тоня против всех".
Победительница Олимпийских игр Пхенчхана-2018, обладательница всех международных титулов в фигурном катании Алина Загитова в этом списке занимает почетную третью строчку.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top