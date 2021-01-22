ЗАМАНА - Милрад Алирзаев стал чемпионом России

Милрад Алирзаев стал чемпионом России

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22 января, 2021. Пятница 13:10
Милрад Алирзаев стал чемпионом России

Дагестанский борец Милад Алирзаев завоевал золотую медаль, на прошедшем в Ростове-на-Дону чемпионате России по греко-римской борьбе.

Милрад Алирзаев стал чемпионом России
Спорт

Титут чемпиона страны 22-летнему махачкалинцу удалось получить с третьей попытки. Если ранее спортсмен выступал в весе до 82 килограмм, то в этом году дебютировал в весовой категории до 87 килограмм.
В финале Милад со счетом 2:0 одолел двукратного чемпиона страны и серебряного призером чемпионата Европы Бекхана Оздоева.

 

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