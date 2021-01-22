Милрад Алирзаев стал чемпионом России

Титут чемпиона страны 22-летнему махачкалинцу удалось получить с третьей попытки. Если ранее спортсмен выступал в весе до 82 килограмм, то в этом году дебютировал в весовой категории до 87 килограмм.

В финале Милад со счетом 2:0 одолел двукратного чемпиона страны и серебряного призером чемпионата Европы Бекхана Оздоева.