Титут чемпиона страны 22-летнему махачкалинцу удалось получить с третьей попытки. Если ранее спортсмен выступал в весе до 82 килограмм, то в этом году дебютировал в весовой категории до 87 килограмм.
В финале Милад со счетом 2:0 одолел двукратного чемпиона страны и серебряного призером чемпионата Европы Бекхана Оздоева.
Милрад Алирзаев стал чемпионом России
- Автор Хадижат
- 22 января, 2021. Пятница 13:10
Дагестанский борец Милад Алирзаев завоевал золотую медаль, на прошедшем в Ростове-на-Дону чемпионате России по греко-римской борьбе.
Титут чемпиона страны 22-летнему махачкалинцу удалось получить с третьей попытки. Если ранее спортсмен выступал в весе до 82 килограмм, то в этом году дебютировал в весовой категории до 87 килограмм.
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