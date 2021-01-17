Дэйн Уайт сообщил, в какой ситуации Хабиб может вернуться в UFC

Ранее боец и промоутер встретились в Абу-Даби, где обсудили предстоящие планы спортсмена. «Слишком многое взвалилось на Хабиба в последнее время: кончины отца, травма ноги перед боем с Гейджи. Мы договорились, что не будем торопить события, ему нужно время чтобы принять решение.

Хабиб говорит, что достиг всего, чего хотел в UFC. У него нет мотивации, нет желания, причин для возвращения".

Также Дэйн Уайт отметил, что исключение может составить ситуация, если на предстоящей неделе, в рамках боев: Макгрегор –Порье и Чендлер Хукер, кто-то из ребят сможет удивить Хабиба. "В таком случае, он может провести и провести свой тридцатый бой", заключил Уайт.