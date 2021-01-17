ЗАМАНА - Дэйн Уайт сообщил, в какой ситуации Хабиб может вернуться в UFC

Дэйн Уайт сообщил, в какой ситуации Хабиб может вернуться в UFC

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17 января, 2021. Воскресенье 09:44
Дэйн Уайт сообщил, в какой ситуации Хабиб может вернуться в UFC

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил о будущем чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Дэйн Уайт сообщил, в какой ситуации Хабиб может вернуться в UFC
Спорт

Ранее боец и промоутер встретились в Абу-Даби, где обсудили предстоящие планы спортсмена. «Слишком многое взвалилось на Хабиба в последнее время: кончины отца, травма ноги перед боем с Гейджи. Мы договорились, что не будем торопить события, ему нужно время чтобы принять решение.
Хабиб говорит, что достиг всего, чего хотел в UFC. У него нет мотивации, нет желания, причин для возвращения".

Также Дэйн Уайт отметил, что исключение может составить ситуация, если на предстоящей неделе, в рамках боев: Макгрегор –Порье и Чендлер Хукер, кто-то из ребят сможет удивить Хабиба. "В таком случае, он может провести и провести свой тридцатый бой", заключил Уайт.

 

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