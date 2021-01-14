Дагестанские регбистки Байзат Хамидова и Диана Магомедова вызваны в сборную страны

Национальная сборная проведет свой первый сбор в этом году с 17 января по 5 февраля в городе Кисловодск. Дагестанские спортсменки вызваны в сборную в составе 20 лучших регбистов страны. Стоит отметить, что Байзат Хамидова на данный момент играет за команду «Енисей-СТМ» Красноярска, а Диана Магомедова отстаивает честь сборной Дагестана.