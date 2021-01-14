Юные спортивные гимнасты из Дагестана завоевали 14 золотых медалей

По словам президента махачкалинской федерации спортивной гимнастики Ияры Дикиновой, юным спортсменам удалось завоевать 14 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей на турнире в Зеленограде. Призовые места спортсмены заняли как в личном зачете, так и в отдельных видах многоборья.

Отличились своим хорошим выступлением воспитанники махачкалинской школы гимнастики в командном зачете и на соревнованиях в Ярославле.