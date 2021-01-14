ЗАМАНА - Юные спортивные гимнасты из Дагестана завоевали 14 золотых медалей

Юные спортивные гимнасты из Дагестана завоевали 14 золотых медалей

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14 января, 2021. Четверг 13:28
Юные спортивные гимнасты из Дагестана завоевали 14 золотых медалей

Спортивные гимнасты из Дагестана завоевали серию наград на двух российских турнирах, - сообщает РИА «Дагестан».

Юные спортивные гимнасты из Дагестана завоевали 14 золотых медалей
Спорт

По словам президента махачкалинской федерации спортивной гимнастики Ияры Дикиновой,  юным спортсменам удалось завоевать 14 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей на турнире в Зеленограде. Призовые места спортсмены заняли как в личном зачете, так и в отдельных видах многоборья.
Отличились своим хорошим выступлением воспитанники махачкалинской школы гимнастики в командном зачете и на соревнованиях в Ярославле.

 

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