Золотых медалей в собственных весовых категориях добились Асадулла Лачинов (61 кг), Абдулла Ахмедов (70 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг) и Гаджи Рабаданов (92 кг). Азамат Нуриков (74 кг) и Ибрагим Саидов (125 кг) завоевали серебряные медали на чемпионате Белорусии. Бронзы удостоились Давуд Ализалов (74 кг) и Омаргаджи Магомедов (92 кг).
Четыре воспитанника дагестанской школы борьбы стали чемпионами Белоруссии
- Автор Хадижат
- 13 января, 2021. Среда 14:28
Четыре воспитанника дагестанской школы борьбы стали чемпионами Белоруссии, - сообщает РИА "Дагестан".
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