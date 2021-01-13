ЗАМАНА - Четыре воспитанника дагестанской школы борьбы стали чемпионами Белоруссии

Четыре воспитанника дагестанской школы борьбы стали чемпионами Белоруссии

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13 января, 2021. Среда 14:28
Четыре воспитанника дагестанской школы борьбы стали чемпионами Белоруссии

Четыре воспитанника дагестанской школы борьбы стали чемпионами Белоруссии, - сообщает РИА "Дагестан".

Четыре воспитанника дагестанской школы борьбы стали чемпионами Белоруссии
Спорт

Золотых медалей в собственных весовых категориях добились Асадулла Лачинов (61 кг), Абдулла Ахмедов (70 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг) и Гаджи Рабаданов (92 кг). Азамат Нуриков (74 кг) и Ибрагим Саидов (125 кг) завоевали серебряные медали на чемпионате Белорусии. Бронзы удостоились Давуд Ализалов (74 кг) и Омаргаджи Магомедов (92 кг).

 

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