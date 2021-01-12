UFC перенес бой Умара Нурмагомедова с турнира, на котором выступит Макгрегор

До этого бойп ланировалось провести в рамках UFC 257 в ночь на 23 января. Кроме того, сообщалось, что двоюродный брат российского бойца Хабиб Нурмагомедов планирует ему секундировать. Отметим, что это уже второй перенос боя Нурмагомедов-Морозов. Для Умара это выступление должно стать дебютным в UFC.