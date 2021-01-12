ЗАМАНА - UFC перенес бой Умара Нурмагомедова с турнира, на котором выступит Макгрегор

UFC перенес бой Умара Нурмагомедова с турнира, на котором выступит Макгрегор

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12 января, 2021. Вторник 15:51
UFC перенес бой Умара Нурмагомедова с турнира, на котором выступит Макгрегор

Поединок дагестанского бойца ММА Умара Нурмагомедова и казахстанца Сергея Морозова в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) перенесен на 20 января.

UFC перенес бой Умара Нурмагомедова с турнира, на котором выступит Макгрегор
Спорт

До этого бойп ланировалось провести в рамках UFC 257 в ночь на 23 января. Кроме того, сообщалось, что двоюродный брат российского бойца Хабиб Нурмагомедов планирует ему секундировать. Отметим, что это уже второй перенос боя Нурмагомедов-Морозов. Для Умара это выступление должно стать дебютным в UFC.

 

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