Медаль высшей пробы в категории до 92 килограмм заполучил Ахмед Магамаев. Очередной дагестанский боец Ахмед Батаев одолел противника в весовой категории до 97 килограмм. Бронзовым призером состязаний в весе до 125 килограмм стал Ислам Адизов.
Трое воспитанников дагестанской школы борьбы выиграли золотые медали на чемпионате Болгарии
- Автор Хадижат
- 11 января, 2021. Понедельник 15:34
Рамазан Рамазанов одержал победу в весовой категории до семидесяти килограмм, - сообщает РИА "Дагестан".
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