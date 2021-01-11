ЗАМАНА - Трое воспитанников дагестанской школы борьбы выиграли золотые медали на чемпионате Болгарии

Трое воспитанников дагестанской школы борьбы выиграли золотые медали на чемпионате Болгарии

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11 января, 2021. Понедельник 15:34
Трое воспитанников дагестанской школы борьбы выиграли золотые медали на чемпионате Болгарии

Рамазан Рамазанов одержал победу в весовой категории до семидесяти килограмм, - сообщает РИА "Дагестан".

Трое воспитанников дагестанской школы борьбы выиграли золотые медали на чемпионате Болгарии
Спорт

Медаль высшей пробы в категории до 92 килограмм заполучил Ахмед Магамаев. Очередной дагестанский боец Ахмед Батаев одолел противника в весовой категории до 97 килограмм. Бронзовым призером состязаний в весе до 125 килограмм стал Ислам Адизов.

 

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