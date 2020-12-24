Выступления Магомедшарипова в UFC отложили до начала весны

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов может провести бой на одном из турниров UFC в марте. На февраль - март также запланировано выступление Зубайры Тухугова.

Как рассказал СМИ менеджер обоих спортсменов Ризван Магомедов, запланировано, что Забит Магомедшарипов выступит в UFC в марте (до этого подразумевалось, что это случится в январе).

Как он сообщил, в организации уже предложили различные варианты по датам. А именно, гражданин России может провести бой против южнокорейца Чон Чхан Сона по кличке «Корейский зомби». Касательно Зубайры Тухугова, то его последующий поединок в UFC может состояться в феврале либо марте, отметил Магомедов.

29-летний Магомедшарипов занимает третью строку рейтинга бойцов UFC полулегкого веса, уступая Максу Холлоуэю и Брайану Ортеге. Менеджеры россиянина выступают за проведение титульного боя. Предшествующий бой россиянина состоялся в ноябре 2019 года на состязании UFC в столице России, когда он одолел американца Кэлвина Каттара. Всего на его счету 18 побед и один проигрыш в ММА.

В активе 29-летнего Тухугова 19 побед, 5 поражений и одна ничья. Последний поединок спортсмен провел в сентябре, уступив канадцу Хакиму Даводу.