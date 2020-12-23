ЗАМАНА - Чемпионат Европы по спортивной борьбе перенесен с февраля на апрель 2021 года

Чемпионат Европы по спортивной борьбе перенесен с февраля на апрель 2021 года

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23 декабря, 2020. Среда 17:07
Чемпионат Европы по спортивной борьбе перенесен с февраля на апрель 2021 года

Чемпионат Европы по вольной борьбе, проведение которого было назначено на февраль будущего года,  перенесен на апрель.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе перенесен с февраля на апрель 2021 года
Спорт

К такому решению пришли в ходе заседания члены технической комиссии Объединенного мира борьбы. В рамках совещания был утвержден календарь спортивных событий до Олимпийских игр в Токио, которые пройдут летом 2021 года. В связи с уже привычной по всему миру причиной сложной эпидемиологической ситуацией, решено никаких официальных мероприятий и международных соревнований по борьбе в январе и феврале не проводить. В итоге, Чемпионат Европы по вольной борьбе пройдет не в феврале, как предполагалось ранее, а с 19 по 25 апреля

 

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