К такому решению пришли в ходе заседания члены технической комиссии Объединенного мира борьбы. В рамках совещания был утвержден календарь спортивных событий до Олимпийских игр в Токио, которые пройдут летом 2021 года. В связи с уже привычной по всему миру причиной сложной эпидемиологической ситуацией, решено никаких официальных мероприятий и международных соревнований по борьбе в январе и феврале не проводить. В итоге, Чемпионат Европы по вольной борьбе пройдет не в феврале, как предполагалось ранее, а с 19 по 25 апреля
Чемпионат Европы по спортивной борьбе перенесен с февраля на апрель 2021 года
- Автор Хадижат
- 23 декабря, 2020. Среда 17:07
Чемпионат Европы по вольной борьбе, проведение которого было назначено на февраль будущего года, перенесен на апрель.
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