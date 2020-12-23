ЗАМАНА - Меликов и Нурмагомедов обсудили строительство базы и развитие футбола в Дагестане

Меликов и Нурмагомедов обсудили строительство базы и развитие футбола в Дагестане

Автор
23 декабря, 2020. Среда 13:50
Меликов и Нурмагомедов обсудили строительство базы и развитие футбола в Дагестане

Врио Главы РД Сергей Меликов и государственный секретарь республики Хизри Абакаров встретились чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Меликов и Нурмагомедов обсудили строительство базы и развитие футбола в Дагестане
Спорт

Сегодня на родине спортсмена, в селе Силди Цумадинского района завершается строительство спортивной базы на 60 мест. Нурмагомедов строит ее на свои средства. Базой уже заинтересованы спортсмены международные спортсмены, сборы проводят российские единоборцы. После новогодних праздников Сергей Меликов выразил желание лично посетить Силди и определить место для строительства новой базы, передает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД.

На встрече, Сергей Меликов и Хабиб Нурмагомедов также обсудили перспективы развития футбола в Дагестане. Спортсмен выразил свою заинтересованность и обещал принимать участие в популяризации футбола в республике.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top