Меликов и Нурмагомедов обсудили строительство базы и развитие футбола в Дагестане

Сегодня на родине спортсмена, в селе Силди Цумадинского района завершается строительство спортивной базы на 60 мест. Нурмагомедов строит ее на свои средства. Базой уже заинтересованы спортсмены международные спортсмены, сборы проводят российские единоборцы. После новогодних праздников Сергей Меликов выразил желание лично посетить Силди и определить место для строительства новой базы, передает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД.

На встрече, Сергей Меликов и Хабиб Нурмагомедов также обсудили перспективы развития футбола в Дагестане. Спортсмен выразил свою заинтересованность и обещал принимать участие в популяризации футбола в республике.