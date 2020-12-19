Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на ЧМ и ОИ до 2022 года

Напомним, В декабре 2019 года WADA отстранило Россию на четыре года за манипуляцию с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона не согласилась с вердиктом и отправилась в суд. На минувшей неделе CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

Напомним, что в ближайшие два года мир ожидают Олимпиады в Токио и в Пекине, а также Чемпионата мира по футболу.

Объясним, как это отразится на участии в соревнованиях российских спортсменов:

В ближайшие два года выступать наши спортсмены на международных турнирах смогут только без флага и гимна, в нейтральном статусе.

Россия не имеет права принимать или претендовать на проведение крупных международных турниров.

Российские спортивные чиновники не смогут принимать участие в работе международных спортивных федераций.