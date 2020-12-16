Напомним, в 2020 году дагестанец провёл всего-лишь один поединок. В октябре он досрочно победил Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона в третий раз, после чего объявил о завершении карьеры. Третье место в рейтинге у чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.
Хабиб вошёл в топ-10 успешных спортсменов 2020 года по версии IB Times
- Автор Хадижат
- 16 декабря, 2020. Среда 01:05
Чемпион UFC расположился на втором месте, пропустив вперед только американского баскетболиста, лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, - сообщает "Чемпионат".
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