Дагестанский шахматист Таймаз Темирбеков выступил в отборе на первенство мира

Ученик столичной шахматной школы имени Анатолия Карпова Таймаз Темирбеков сыграл в Европейском отборе детско-юношеское первенство мира по быстрым шахматам, сообщает РИА «Дагестан».

По итогам престижного турнира, 9-летний дагестанец набрал 5 очков из 7 возможных в результате чего попал в первую десятку. Для того, чтобы войти в число призеров, ему не хватило всего-лишь пол-очка. Соревнования проходили в дистанционном режиме.

Темирбеков показал лучший результат в своей возрастной категории среди россиян и третий среди всех участников турнира.

Решение о допуске Таймаза к соревнованиям принял тренерский совет Федерации шахмат России, отметив таким образом высокие достижение дагестанского шахматиста. В прошлом году, воспитанник тренера Максутдина Джанболатова стал 2-кратным чемпионом Европы по быстрым шахматам до 8 лет и блицу до 10 лет, серебряным призером первенства Европы по классическим шахматам, а также завоевал бронзовую медаль европейского командного первенства и первенства России до 9 лет.

После череды столь громких побед, Тайма Темирбеков был включен в состав сборной России.