Ректор ДГУ обсудил со спортсменами создание грэпплинг – клуба в вузе

Ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов встретился со сборной Дагестана по грэпплингу и заместителем министра по физической культуре и спорту РД Гайдарбеком Гайдарбековым.

«Минспорт Дагестана заинтересован в пополнении числа грэпплингистов в регионе, а студенты ДГУ не раз становились чемпионами России и Олимпийских Игр. Мы видим потенциал в студентах вуза», - делится Гайдарбеков.

«Мы сами заинтересованы в том, чтобы среди наших студентов было больше спортсменов. В вузе ежегодная традиция – проводить спартакиаду среди первокурсников. Прежде всего, чтобы ребята сдружились, узнали друг друга у себя на курсе, на других факультетах. Выявление лучшего среди лучших – цель последующая», - говорит ректор вуза.

Студенты-спортсмены ДГУ традиционно демонстрируют успехи в спорте. Сборная Дагестана по волейболу – это сборная ДГУ, чемпион России среди вузов. Десятый год первенство среди вузов страны держит и Сборная ДГУ по вольной борьбе, восьмой год такой же успех у Сборной ДГУ по дзюдо. Несколько дней назад наши студенты Муслим Гаджимагомедов и Джамбулат Бижамов завоевали золотые медали Чемпионата России по боксу среди мужчин. У вуза уже есть один чемпион России и мира по грэпплингу – выпускник факультета математики и компьютерных наук ДГУ Заур Асуков.

«После окончания карантина мы разместим на всех факультетах ДГУ объявление о наборе в команду ДГУ по грэпплингу. Ребята с разных факультетов могут посещать занятия на факультете физкультуры и спорта. Проблем с организацией чемпионатов или воспитательных встреч в вузе не будет», - сообщил гостям декан факультета физической культур и спорта ДГУ Абас Рамазанов.