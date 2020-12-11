В ходе завязавшегося конфликта, Гаджимурад Антигулов напал на одного из гостей, став тем самым зачинщиком массовой драки. В UFC Антигулов успел провести 6 боев.
UFC расторг контракт с российским бойцом Антигуловым за драку на свадьбе
- Автор Хадижат
- 11 декабря, 2020. Пятница 12:23
Как сообщает gazeta.ru, боец распивал алкогольные напитки на свадьбе, когда на других столах спиртного замечено не было.
Последнее от Хадижат
- В Дагестане 3 человека скончались от коронавируса за сутки
- От коронавируса умер корейский режиссер Ким Ки Дук
- Дагестанцам продлят выплату компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг
- В Дагестане займутся промышленным выращиванием киви
- Народное собрание утвердило Абдулпатаха Амирханова премьер-министром Дагестана