ЗАМАНА - Чемпионат Европы и Финал Гран-при по фигурному катанию отменены

Чемпионат Европы и Финал Гран-при по фигурному катанию отменены

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11 декабря, 2020. Пятница 09:07
Чемпионат Европы и Финал Гран-при по фигурному катанию отменены

Международный союз конькобежцев ISU в четверг объявил об отмене Чемпионата Европы и Финала Гран-при по фигурному катанию из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Чемпионат Европы и Финал Гран-при по фигурному катанию отменены
Спорт

Эти отмены для болельщиков не стали неожиданностью. В текущем сезоне в ISU уже отказались проводить Турнир четырех континентов и юниорскую серию Гран-при. Также были отменены канадский и французский этапы взрослого турнира.

Стоит отметить, что Россия свои этапы гран-при провела, с соблюдением всех ограничений.

Многие спортсмены были вынуждены сниматься с соревнований по причине состояния здоровья. Известно что в Загребе, где в этом году должен был пройти чемпионат Европы, из-за нехватки мест в больницах правительство организовало временный госпиталь прямо на ледовой арене.

В минувшем сезоне российские спортсмены завоевали 10 медалей из 12 возможных, завоевав все «золото». В данный момент, спортсмены готовятся к Чемпионату России, который пройдет в Челябинске 22-27 декабря.

 

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