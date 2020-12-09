Селимов подчеркнул, что продолжит делать все для развития вида спорта в республике и поддержки дагестанских боксеров. «Закончился чемпионат России по боксу среди мужчин. Вместе с ним, закончилось и мое пребывание на должности руководителя Федерации бокса Республики Дагестан. Это был хороший опыт. Пора двигаться дальше», написал Селимов. Отметим, что Альберт Селимов находился во главе республиканской Федерации бокса два с половиной года.
Альберт Селимов покинул пост руководителя Федерации бокса Дагестана
- Автор Хадижат
- 09 декабря, 2020. Среда 19:00
Чемпион мира по боксу Альберт Селимов на своей странице в Instagram сообщил, что покидает пост руководителя Федерации бокса Республики Дагестан.
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