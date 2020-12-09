Абдулрашид Садулаев возглавит сборную России по вольной борьбе на Кубке мира в Белграде

Автор Хадижат

Сборную страны в этом году в девяти из десяти весовых категорий представят дагестанские борцы, - сообщает РИА "Дагестан".