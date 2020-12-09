ЗАМАНА - Абдулрашид Садулаев возглавит сборную России по вольной борьбе на Кубке мира в Белграде

Абдулрашид Садулаев возглавит сборную России по вольной борьбе на Кубке мира в Белграде

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09 декабря, 2020. Среда 18:30
Абдулрашид Садулаев возглавит сборную России по вольной борьбе на Кубке мира в Белграде

Сборную страны в этом году в девяти из десяти весовых категорий представят дагестанские борцы, - сообщает РИА "Дагестан".

Абдулрашид Садулаев возглавит сборную России по вольной борьбе на Кубке мира в Белграде
Спорт

Стоит отметить, Кубок мира по спортивной борьбе Россия выигрывала уже семь раз.Соревнования вольников пройдут 16-18 декабря. Кубок мира по спортивной борьбе в этом году выступит альтернативой чемпионату мира, отмененному в связи с эпидемиологический обстановкой. 

 

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