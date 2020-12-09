Стоит отметить, Кубок мира по спортивной борьбе Россия выигрывала уже семь раз.Соревнования вольников пройдут 16-18 декабря. Кубок мира по спортивной борьбе в этом году выступит альтернативой чемпионату мира, отмененному в связи с эпидемиологический обстановкой.
Абдулрашид Садулаев возглавит сборную России по вольной борьбе на Кубке мира в Белграде
- Автор Хадижат
- 09 декабря, 2020. Среда 18:30
Сборную страны в этом году в девяти из десяти весовых категорий представят дагестанские борцы, - сообщает РИА "Дагестан".
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