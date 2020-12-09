Татьяне Тарасовой не стыдно за работу Алины Загитовой в роли телеведущей

Уточним, на прошлой неделе бывшая легкоатлетка, мастер спорта России Иоланда Чен заявила, что ей «стыдно» смотреть на Загитову в роли телеведущей проекта «Ледниковый период».

" Я вообще не понимаю, как она оказалась на Первом канале. Почему для одних у нас очень жесткий отбор, а другие попадают на одно из самых рейтинговых шоу вообще, по сути, с улицы. Нужно, чтобы человек и выглядел нормально в кадре, и умел разговаривать, сочетать предложения друг с другом" - высказалась Иоланда о работе восемнадцатилетней Олимпийской чемпионки Алины Загитовой в кадре.

Тарасова отметила, что не поддерживает точку зрения Иоланды. «Пусть смотрит другие передачи, где ей хорошо и ни за кого не стыдно. А мы в восторге!», - парировала Татьяна Анатольевна, попутно поддержав Алину. На сторону фигуристки также встал продюсер шоу Илья Авербух.

Уточним, обладательница всех возможных титулов в фигурном катании Алина Загитова временно приостановила свою спортивную карьеру. В этом году она поступила на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы, но по заверению спортсменки, больше чем журналистика ее привлекает пиар и продюсирование медиа.