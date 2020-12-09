ЗАМАНА - Лионель Месси установил антирекорд Лиги чемпионов последних 17 лет

Лионель Месси установил антирекорд Лиги чемпионов последних 17 лет

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09 декабря, 2020. Среда 05:49
Лионель Месси установил антирекорд Лиги чемпионов последних 17 лет

В столице Каталонии прошел матч между "Барселоной" и "Ювентусом", закончившийся победой последних со счетом 3:0. 

Лионель Месси установил антирекорд Лиги чемпионов последних 17 лет
Спорт

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В рамках матча 6 тура группового этапа ЛЧ форвард «Барселоны» Лионель Месси нанёс 11 ударов по воротам соперника и не смог забить гол. Это первый случай в Лиге чемпионов за последние 17 лет, когда игрок нанёс 7 ударов в створ и не смог забить.

Обойдя "Барселону", "Ювентус" гарантировал себе выход в в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

 

 

 

 

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